Scuola, Anief chiede che qualifica lavoro gravoso sia diffusa a ogni ordine e grado

"Ritorniamo a parlare di, un fenomeno di cui ancoraperché non è stata ancora istituita una commissione che ci faccia capire quanto è diffuso". E' quanto ricorda, Segretaria generale dell', spiegando che "sicuramente il fenomeno èdei lavoratori della scuola, con 20-25 anni di insegnamento alle spalle, quando si sente maggiormente la distanza generazionale con gli alunni, ma ovviamente è presente in tutti gli ordini"."Al momento,hanno visto riconosciuta laper il loro impiego", evidenzia la sindacalista, spiegando che per l'ANIEF questa "di scuola perché dà accesso a uned al riconoscimento del"."La formazione è obbligatoria per tutti i lavoratori della scuola. - afferma Rosano - Il riscatto consentirebbe un anticipo anche dell'accesso al"."Il fenomeno è venuto fuori con il Covid in cui sono emerse le difficoltà dei docenti che sono alle prese con tecnologie didattiche sempre nuove, con la necessità di personalizzare sempre di più la didattica e spesso anche con rapporti conflittuali con i genitori. Per cui - prosegue la Segretaria Anief - è necessaria unadel personale scolastico, che darà legittimità a quelle richieste che Anief fa da tempo, ovvero riscatto gratuito o agevolato della laurea e anticipo pensionistico per tutti i lavoratori della scuola".