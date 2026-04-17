MPS, Furlan (Uilca): lavoratori non meritavano incertezza dovuta a dinamiche tra azionisti

(Teleborsa) - "È indispensabile che nella gestione delle aziende, soprattutto in presenza di operazioni societarie come, in questo caso, l'accorpamento di Mediobanca , prevalgano logiche industriali concrete e di lungo periodo, che abbiano come priorità il consolidamento e la crescita aziendale, al fine di valorizzare le lavoratrici e i lavoratori sotto il profilo professionale e personale". Lo ha detto Fulvio Furlan, segretario generale Uilca, al Consiglio Uilca del Gruppo Monte dei Paschi di Siena commenta il ritorno di Luigi Lovaglio quale amministratore delegato di MPS .



"In quest'ambito, dinamiche dettate da interessi di azionisti e da logiche politiche dovrebbero essere del tutto estranee - ha aggiunto - Dinamiche che, purtroppo, hanno riguardato le recenti vicende di Mps, anche per logiche non direttamente legate alla banca, e lo scenario precedente l'assemblea dei soci di Mps, e che le lavoratrici e i lavoratori non meritavano di subire, trovandosi nella preoccupante situazione di incertezza circa la realizzazione di un Piano d'Impresa presentato da un amministratore delegato che, nel mentre, era stato messo in discussione e licenziato".



"In questo senso, resta apprensione per le indagini ancora in corso e auspichiamo che il consiglio di amministrazione, data la sua composizione, operi con senso di responsabilità ponendosi come centrale l'obiettivo di consolidare il Gruppo e la sua crescita, in modo che sia protagonista in un settore, quello del credito, vitale per il Paese - ha detto Furlan - di garantire sviluppo per lavoratrici e lavoratori e di affrontare con serenità e visione inclusiva il processo di integrazione di Mediobanca".

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