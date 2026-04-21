UniCredit, First Cisl: ricambio uno a uno assicura a giovani buona e stabile occupazione

(Teleborsa) - "Una trattativa con la quale si è confermato il nostro impegno per accordi che garantiscano al contempo la volontarietà delle uscite e il corretto ricambio generazionale
". Lo afferma la Segretaria generale nazionale aggiunta First Cisl, Sabrina Brezzo
, a proposito dell'accordo sottoscritto, unitariamente con le altre organizzazioni sindacali
, con UniCredit
per 1.130 uscite per pensionamenti e esodi con il fondo di solidarietà di settore con maturazione del primo requisito pensionistico entro il 1° maggio 2032. A fronte delle uscite l'accordo garantisce altrettante nuove assunzioni.
"L'equilibrio del rapporto uno a uno assicura a tante e tanti giovani una buona e stabile occupazione
e il loro ingresso permette di poter gestire al meglio i carichi di lavoro a tutte le lavoratrici e i lavoratori che quotidianamente danno il massimo impegno negli uffici e nelle filiali per la soddisfazione della clientela e per i risultati del gruppo Unicredit - dice Brezzo - La conferma dell'impegno a 45 nuove assunzioni di donne in percorsi protetti e/o di figlie e figli di vittime di violenza, in coerenza a quanto definito con il relativo Protocollo in sede Abi, e gli impegni per le prossime trattative sono l'ulteriore valore aggiunto dell'accordo. Un ulteriore passo avanti di un cammino di cui per noi è chiara la direzione: migliorare le condizioni di lavoro e gli aspetti significativi per la vita delle persone".