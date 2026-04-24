Scuola, Anief: rivedere retribuzioni e percorsi di carriera insegnanti

"Anche il personale della scuola haal pari di quanto avviene in altri comparti del settore pubblico.Prima di tutto, però, sarebbe necessariorendendoli coerenti con gli incrementi già riconosciuti agli altri settori della pubblica amministrazione. In alcuni comparti, infatti, si parla di aumenti anche tra i 500 e i 1000 euro al mese, oltre al pieno recupero dell’inflazione, che a causa dei conflitti internazionali è destinata a crescere ulteriormente". Lo ha dichiarato"Inoltre, le progressioni di carriera automatiche risultano eccessivamente distanziate nel tempo.— 0-8, 9-14, 15-20, 21-34 e oltre i 35 anni — con scatti esennali che non permettono ai lavoratori di compensare l’aumento del costo della vita.A ciò si aggiunge il problema deima che, nella pratica, hanno spesso subito blocchi anche superiori al decennio.L’occasione per affrontare questi temi è la, a partire dal 12 maggio, durante la quale", conclude Nonnis.