New York: calo per Home Depot
(Teleborsa) - Sottotono il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa, che passa di mano con un calo del 2,55%.
La tendenza ad una settimana di Home Depot è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Home Depot, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 330 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 337,6. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 327,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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