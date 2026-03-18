New York: giornata depressa per McDonald's

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gigante del fast food , che mostra un decremento del 2,57%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del Dow Jones . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da McDonald's restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 315,5 USD. La resistenza più immediata è stimata a 322,4. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 329,4, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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