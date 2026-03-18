New York: prevalgono le vendite su Comcast Corporation
(Teleborsa) - A picco il più grande operatore via cavo degli Stati Uniti, che presenta un pessimo -3,99%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Comcast Corporation, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Comcast Corporation si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 28,41 USD. Prima resistenza a 29,73. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 27,94.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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