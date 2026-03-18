New York: prevalgono le vendite su Comcast Corporation

(Teleborsa) - A picco il più grande operatore via cavo degli Stati Uniti , che presenta un pessimo -3,99%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Comcast Corporation , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario di Comcast Corporation si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 28,41 USD. Prima resistenza a 29,73. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 27,94.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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