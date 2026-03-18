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New York: prevalgono le vendite su Amphenol
Migliori e peggiori
,
In breve
18 marzo 2026 - 20.00
Ribasso per il
produttore di connettori elettrici, elettronici ed in fibra ottica
, che passa di mano in perdita del 4,80%.
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