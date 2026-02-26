Milano 17:35
47.426 +0,54%
Nasdaq 20:17
25.029 -1,19%
Dow Jones 20:17
49.508 +0,05%
Londra 17:40
10.847 +0,37%
Francoforte 17:35
25.289 +0,45%

New York: prevalgono le vendite su Monolithic Power Systems

Ribasso per il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori, che passa di mano in perdita del 5,03%.
