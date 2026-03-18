NRG Energy, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Protagonista il produttore e distributore di energia elettrica , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,21%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a NRG Energy rispetto all'indice di riferimento.





Le tendenza di medio periodo di NRG Energy si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 162,7 USD. Supporto stimato a 158,4. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 167,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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