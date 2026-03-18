Parigi: andamento rialzista per Thales

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l' azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa , in guadagno del 2,13% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Thales mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,48%, rispetto a -0,08% dell' indice di Parigi ).





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Thales , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 249,9 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 256,6. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 245,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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