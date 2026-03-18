Parigi: andamento rialzista per Thales
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, in guadagno del 2,13% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Thales mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,48%, rispetto a -0,08% dell'indice di Parigi).
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Thales, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 249,9 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 256,6. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 245,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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