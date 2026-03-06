Milano 11:03
44.548 -0,14%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 11:03
10.425 +0,10%
Francoforte 11:03
23.813 -0,01%

Parigi: andamento sostenuto per Thales

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento sostenuto per Thales
Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, con una variazione percentuale del 2,03%.
Condividi
```