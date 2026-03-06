Milano
11:03
44.548
-0,14%
Nasdaq
5-mar
25.020
-0,29%
Dow Jones
5-mar
47.955
-1,61%
Londra
11:03
10.425
+0,10%
Francoforte
11:03
23.813
-0,01%
Venerdì 6 Marzo 2026, ore 11.19
Parigi: andamento sostenuto per Thales
Migliori e peggiori
,
In breve
06 marzo 2026 - 09.50
Punta con decisione al rialzo la performance dell'
azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa
, con una variazione percentuale del 2,03%.
Titoli e Indici
Thales
+1,73%
