Parigi: in acquisto Thales

(Teleborsa) - Grande giornata per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa
, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,39%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Thales
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Thales
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di medio periodo di Thales
rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 271,2 Euro, mentre i supporti sono stimati a 260,4. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 282.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)