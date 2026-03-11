Parigi: andamento negativo per Thales

(Teleborsa) - Sottotono l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa
, che passa di mano con un calo del 2,51%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Thales
, che fa peggio del mercato di riferimento.
La situazione di medio periodo di Thales
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 250,2 Euro. Supporto visto a quota 241. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 259,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)