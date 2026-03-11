Parigi: andamento negativo per Thales

azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa

CAC40

Thales

Thales

(Teleborsa) - Sottotono l', che passa di mano con un calo del 2,51%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.La situazione di medio periodo diresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 250,2 Euro. Supporto visto a quota 241. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 259,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)