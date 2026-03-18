Parigi: andamento sostenuto per Schneider Electric
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo industriale francese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,83%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Schneider Electric evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la multinazionale dei prodotti elettrici rispetto all'indice.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 254,1 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 256,5. Il peggioramento di Schneider Electric è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 252,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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