Parigi: sell-off per Schneider Electric

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo industriale francese
, che tratta in perdita del 3,93% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Schneider Electric
è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico della multinazionale dei prodotti elettrici
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 236,8 Euro con area di resistenza individuata a quota 241,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 234.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)