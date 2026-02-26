Milano 10:24
47.191 +0,04%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 10:24
10.817 +0,10%
Francoforte 10:24
25.129 -0,19%

Parigi: scambi al rialzo per Schneider Electric

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene il gruppo industriale francese, con un rialzo del 2,57%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Schneider Electric rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, la multinazionale dei prodotti elettrici è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 274,4 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 268,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 280,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
