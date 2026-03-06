Milano 12:58
Parigi: movimento negativo per Schneider Electric

(Teleborsa) - Pressione sul gruppo industriale francese, che tratta con una perdita dell'1,90%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Schneider Electric rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della multinazionale dei prodotti elettrici. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 253,2 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 245,1. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 242,3.

