Parigi: balza in avanti Saint Gobain

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di materiali edili , che lievita del 2,50%.



L'andamento di Saint Gobain nella settimana, rispetto al CAC40 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Analizzando lo scenario della società attiva nell'edilizia si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 72,23 Euro. Prima resistenza a 73,37. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 71,51.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```