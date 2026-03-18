Milano 16:10
44.771 -0,26%
Nasdaq 16:10
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Dow Jones 16:10
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Londra 16:10
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Francoforte 16:10
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Pesante sul mercato di New York MicroStrategy Incorporated

Migliori e peggiori
Pesante sul mercato di New York MicroStrategy Incorporated
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l'azienda di analisi e business intelligence, che esibisce una perdita secca del 5,42% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a MicroStrategy Incorporated rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di MicroStrategy Incorporated classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 145,3 USD e primo supporto individuato a 140,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 150,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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