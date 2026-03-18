Pesante sul mercato di New York MicroStrategy Incorporated

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l' azienda di analisi e business intelligence , che esibisce una perdita secca del 5,42% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a MicroStrategy Incorporated rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo di MicroStrategy Incorporated classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 145,3 USD e primo supporto individuato a 140,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 150,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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