New York: andamento negativo per MicroStrategy Incorporated
(Teleborsa) - Retrocede l'azienda di analisi e business intelligence, con un ribasso dell'1,97%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MicroStrategy Incorporated, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per MicroStrategy Incorporated, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 116,6 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 122,7 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 114,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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