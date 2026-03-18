Milano 16:11
44.753 -0,30%
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Dow Jones 16:11
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Londra 16:11
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Francoforte 16:11
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Piazza Affari: brillante l'andamento di Buzzi

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: brillante l'andamento di Buzzi
Punta con decisione al rialzo la performance della società attiva nel settore del cemento, con una variazione percentuale del 3,27%.
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