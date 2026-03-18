Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Banca MPS

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell' istituto di Rocca Salimbeni , con una variazione percentuale dell'1,98%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB , ad evidenza del fatto che il movimento di Monte Paschi subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Banca Monte dei Paschi restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 7,312 Euro. La resistenza più immediata è stimata a 7,415. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 7,518, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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