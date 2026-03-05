Milano 14:18
45.207 -0,29%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 14:18
10.546 -0,21%
Francoforte 14:18
24.160 -0,19%

Piazza Affari: andamento negativo per Banca MPS

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento negativo per Banca MPS
Pressione sull'istituto di Rocca Salimbeni, che tratta con una perdita del 2,93%.
Condividi
```