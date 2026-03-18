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Piazza Affari: risultato positivo per Intercos

Migliori e peggiori
Piazza Affari: risultato positivo per Intercos
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di prodotti cosmetici, in guadagno del 2,26% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Intercos rispetto all'indice di riferimento.


Analizzando lo scenario di Intercos si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 11,55 Euro. Prima resistenza a 11,99. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 11,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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