Piazza Affari: andamento sostenuto per Intercos
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di prodotti cosmetici, in guadagno dell'1,87% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Intercos evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Intercos rispetto all'indice.
Il quadro di medio periodo di Intercos ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 12,03 Euro. Primo supporto individuato a 11,81. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 12,25.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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