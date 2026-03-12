Intercos, buyback per oltre 1,2 milioni di euro

(Teleborsa) - Intercos , gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan, ha comunicato di aver acquistato, tra il 5 e l'11 marzo 2026, complessivamente 105.078 azioni ordinarie al prezzo medio ponderato di 12,0424 euro per un controvalore pari a 1.265.387,40 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 12 settembre 2025.



All'11 marzo il produttore di prodotti cosmetici detiene 1.847.158 azioni proprie pari all'1,9162% del capitale sociale.



A Piazza Affari, oggi, moderatamente al rialzo la prestazione di Intercos , che chiude con una variazione percentuale dell'1,38%.





Condividi

```