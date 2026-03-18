Milano 12:31
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Dow Jones 17-mar
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Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 13 marzo

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Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 13 marzo
USA, Richieste mutui nella settimana del 13 marzo su base settimanale (WoW) -10,9%, in calo rispetto al precedente +3,2%.
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