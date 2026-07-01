USA, richieste di mutui invariate nell'ultima settimana

(Teleborsa) - Risultano invariate le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 26 giugno, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un incremento nullo, dopo il +1% registrato la settimana precedente.



L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è sceso dello 0,7%, mentre quello relativo alle nuove domande è salito dello 0,5%.



Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono scesi al 6,57% dal 6,59% precedente.



(Foto: © Alexander Raths / 123RF)

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