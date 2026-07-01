Milano 14:23
51.539 -0,28%
Nasdaq 30-giu
30.276 0,00%
Dow Jones 30-giu
52.319 +0,26%
Londra 14:23
10.429 -0,65%
Francoforte 14:22
24.998 +0,01%

USA, richieste di mutui invariate nell'ultima settimana

Economia, Macroeconomia
USA, richieste di mutui invariate nell'ultima settimana
(Teleborsa) - Risultano invariate le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 26 giugno, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un incremento nullo, dopo il +1% registrato la settimana precedente.

L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è sceso dello 0,7%, mentre quello relativo alle nuove domande è salito dello 0,5%.

Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono scesi al 6,57% dal 6,59% precedente.

(Foto: © Alexander Raths / 123RF)
Condividi
```