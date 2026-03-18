SILVER del 17/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 marzo
Giornata difficile quella vissuta il 17 marzo per il metallo prezioso, che termina in ribasso a 78,98.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'argento, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 77,27. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 82,4 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 75,56.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)