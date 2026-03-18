Technoprobe, utile 2025 balza a 98,8 milioni di euro. In anticipo su target piano

(Teleborsa) - Technoprobe , società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione delle Probe Card utilizzate per il test dei semiconduttori, ha chiuso il 2025 con ricavi consolidati pari a 628,4 milioni di euro, in aumento del 15,7% rispetto al precedente esercizio. La crescita sostenuta dei volumi nel segmento dell'intelligenza artificiale e la leadership di Technoprobe hanno rappresentato il principale driver per il raggiungimento di tale risultato. A questo si aggiunge la stabilizzazione del segmento consumer e l'effetto positivo derivante dalla variazione di perimetro di consolidamento relativo all'acquisizione di DISTech, inclusa per l'intero 2025 rispetto ai 7 mesi nel 2024. Tali contributi positivi hanno più che compensato il rallentamento dei segmenti automotive e industrial.



L'Ebitda consolidato si attesta a 201,4 milioni di euro, con un margine del 32,1% in aumento rispettivamente del 47,5% e di 700 basis points rispetto al precedente esercizio grazie prevalentemente all'effetto positivo derivante dalla leva operativa. L'Utile netto consolidato è pari a 98,8 milioni di euro, in aumento del 57,4% rispetto all'esercizio 2024.



Al 31 dicembre 2025, la posizione finanziaria netta consolidata presenta un valore positivo pari a 684,2 milioni di euro: la liquidità generata dalle attività operative, pari a 212 milioni e dalla cessione del fabbricato di Santa Clara (California) pari a 26 milioni è stata parzialmente compensata dagli investimenti sostenuti nel periodo stesso pari ad 99 milioni, dall'acquisizione delle quote di minoranza in Yee Wei per 20 milioni ed in Innostar Service per 7 milioni. L'adeguamento cambi sulla liquidità esistente non espressa in euro ed il piano di buy back concluso in data 19 dicembre 2025, hanno ulteriormente ridotto la posizione finanziaria netta rispettivamente per 22 milioni e 60 milioni.



Lo scenario di mercato attuale e le attività previste a favore dell'aumento della capacità produttiva permettono al Gruppo di confermare l'anticipo al 2027 dei target di medio periodo di Ricavi (850-900 milioni di euro) e di Ebitda margin (38%-40%) indicati nel corso del Capital Market Day tenutosi in data 14 Aprile 2025.



Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea di destinare l'intero utile di esercizio 2025 della Capogruppo, pari a 49.494.497,51 euro all'apposita riserva di bilancio "Utili portati a nuovo". La scelta di non distribuire dividendi è volta a supportare la strategia di crescita della società.

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