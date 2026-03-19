Milano 18-mar
44.741 0,00%
Nasdaq 18-mar
24.425 -1,43%
Dow Jones 18-mar
46.225 -1,63%
Londra 18-mar
10.305 0,00%
Francoforte 18-mar
23.502 0,00%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 18/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 18/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 marzo

Sottotono il CABLE, che chiude la seduta con un calo dello 0,76%.

Lo status tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,3202, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,334. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,3143.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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