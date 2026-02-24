Milano 10:58
Analisi Tecnica: GBP/USD del 23/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 23 febbraio

Sostanzialmente invariata la seduta per il CABLE, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Le tendenza di medio periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1,3502. Supporto stimato a 1,3477. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 1,3527.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
