Analisi Tecnica: GBP/USD del 4/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 marzo
Appiattita la performance del CABLE, che porta a casa un trascurabile +0,12%.
Il quadro tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 1,3325 con tetto rappresentato dall'area 1,3454. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,3276.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)