Milano 9:31
45.035 -0,67%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 9:32
10.549 -0,17%
24.072 -0,55%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 4/03/2026

Analisi Tecnica: GBP/USD del 4/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 marzo

Appiattita la performance del CABLE, che porta a casa un trascurabile +0,12%.

Il quadro tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 1,3325 con tetto rappresentato dall'area 1,3454. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,3276.


