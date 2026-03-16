Analisi Tecnica: GBP/USD del 15/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 marzo
Seduta sostanzialmente invariata per il CABLE, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,09%.
Lo status tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,3175, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,3342. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,3116.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)