Milano 17:35
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Dow Jones 20:01
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Londra 17:35
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Analisi Tecnica: GBP/USD del 15/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 15/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 marzo

Seduta sostanzialmente invariata per il CABLE, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,09%.

Lo status tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,3175, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,3342. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,3116.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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