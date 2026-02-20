Milano 9:09
45.928 +0,29%
Nasdaq 19-feb
24.797 0,00%
Dow Jones 19-feb
49.395 -0,54%
Londra 9:09
10.648 +0,20%
25.045 0,00%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 19/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 19 febbraio

Giornata poco mossa per il CABLE, che chiude la giornata del 19 febbraio con una variazione percentuale negativa dello 0,22% rispetto alla seduta precedente.

Lo status tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,341, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,3588. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,335.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
