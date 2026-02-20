Analisi Tecnica: GBP/USD del 19/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 febbraio
Giornata poco mossa per il CABLE, che chiude la giornata del 19 febbraio con una variazione percentuale negativa dello 0,22% rispetto alla seduta precedente.
Lo status tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,341, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,3588. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,335.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)