Milano 18-mar
44.741 0,00%
Nasdaq 18-mar
24.425 -1,43%
Dow Jones 18-mar
46.225 -1,63%
Londra 18-mar
10.305 0,00%
Francoforte 18-mar
23.502 0,00%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 18/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 18/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 marzo

Seduta trascurata per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la giornata con un controllato -0,06%.

Lo scenario di medio periodo del CAC 40 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 7.999. Supporto a 7.926,1. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 8.071,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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