Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 18/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 marzo
Seduta trascurata per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la giornata con un controllato -0,06%.
Lo scenario di medio periodo del CAC 40 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 7.999. Supporto a 7.926,1. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 8.071,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)