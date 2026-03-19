ASTM, Tosoni: affrontiamo con resilienza anche i contesti macroeconomici più difficili

(Teleborsa) - "I risultati conseguiti sono il segnale della nostra capacità di saper generare valore in modo strutturale per l'azienda e il mercato. Il modello di business ci consente di affrontare con resilienza anche i contesti macroeconomici più difficili
e di continuare a crescere facendo leva sulla qualità delle piattaforme infrastrutturali e sulle capacità operative del Gruppo". Lo ha detto Umberto Tosoni, Amministratore Delegato
di ASTM, commentando i risultati 2025
.
"La combinazione tra concessioni, EPC e innovazione tecnologica rappresenta un elemento distintivo del nostro posizionamento industriale: ci permette di governare progetti complessi e di esportare sui mercati in cui operiamo le nostre migliori competenze - ha aggiunto - È anche grazie a questo approccio che stiamo rafforzando il nostro focus in Italia, negli Stati Uniti e in Brasile
, cogliendo nuove opportunità di sviluppo".