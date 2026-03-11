Milano 17:35
44.773 -0,95%
Nasdaq 17:48
24.966 +0,04%
Dow Jones 17:48
47.346 -0,76%
Londra 17:40
10.354 -0,56%
Francoforte 17:35
23.640 -1,37%

ASTM, Marcello Gavio e Luca Bettonte entrano nel Consiglio di Amministrazione

Finanza
ASTM, Marcello Gavio e Luca Bettonte entrano nel Consiglio di Amministrazione
(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di ASTM, colosso italiano del settore delle infrastrutture controllato dalla famiglia Gavio, riunitosi in data odierna con la deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha nominato per cooptazione due nuovi Consiglieri, Marcello Gavio e Luca Bettonte. I nuovi ingressi avvengono in sostituzione dei dimissionari Andrea Pellegrini e Luca Pecchio, che hanno rassegnato le proprie dimissioni tra dicembre 2025 e febbraio 2026 per sopraggiunti impegni professionali.

I nuovi Consiglieri resteranno in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci. Il Consiglio ha accertato per entrambi il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale, rilevando per Luca Bettonte anche il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del D.Lgs. 58/1998 e del Codice di Corporate Governance delle società quotate.

A seguito della cessazione dalla carica di Andrea Pellegrini, che ricopriva ruoli chiave nei comitati interni, il Consiglio ha provveduto a una riorganizzazione degli incarichi. Marcello Gavio è stato nominato componente del Comitato Controllo e Rischi, mentre Angelino Alfano è entrato a far parte del Comitato Sostenibilità. Per quanto riguarda le presidenze, Angelino Alfano assume la guida del Comitato Controllo e Rischi, mentre Caterina Bima è stata nominata Presidente del Comitato Sostenibilità.

(Foto: Benjamin Child on Unsplash)
Condividi
```