ASTM, Marcello Gavio e Luca Bettonte entrano nel Consiglio di Amministrazione

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di ASTM
, colosso italiano del settore delle infrastrutture controllato dalla famiglia Gavio, riunitosi in data odierna con la deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha nominato per cooptazione due nuovi Consiglieri, Marcello Gavio
e Luca Bettonte
. I nuovi ingressi avvengono in sostituzione dei dimissionari Andrea Pellegrini e Luca Pecchio, che hanno rassegnato le proprie dimissioni tra dicembre 2025 e febbraio 2026 per sopraggiunti impegni professionali.
I nuovi Consiglieri resteranno in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci. Il Consiglio ha accertato per entrambi il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale, rilevando per Luca Bettonte anche il possesso dei requisiti di indipendenza
ai sensi del D.Lgs. 58/1998 e del Codice di Corporate Governance delle società quotate.
A seguito della cessazione dalla carica di Andrea Pellegrini, che ricopriva ruoli chiave nei comitati interni, il Consiglio ha provveduto a una riorganizzazione degli incarichi. Marcello Gavio è stato nominato componente del Comitato Controllo e Rischi
, mentre Angelino Alfano
è entrato a far parte del Comitato Sostenibilità. Per quanto riguarda le presidenze, Angelino Alfano assume la guida del Comitato Controllo e Rischi, mentre Caterina Bima
è stata nominata Presidente del Comitato Sostenibilità.(Foto: Benjamin Child on Unsplash)