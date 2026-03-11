ASTM, Marcello Gavio e Luca Bettonte entrano nel Consiglio di Amministrazione

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, colosso italiano del settore delle infrastrutture controllato dalla famiglia Gavio, riunitosi in data odierna con la deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha nominato per cooptazione due nuovi Consiglieri,. I nuovi ingressi avvengono in sostituzione dei dimissionari Andrea Pellegrini e Luca Pecchio, che hanno rassegnato le proprie dimissioni tra dicembre 2025 e febbraio 2026 per sopraggiunti impegni professionali.I nuovi Consiglieri resteranno in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci. Il Consiglio ha accertato per entrambi il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale, rilevando per Luca Bettonte anche il possesso deiai sensi del D.Lgs. 58/1998 e del Codice di Corporate Governance delle società quotate.A seguito della cessazione dalla carica di Andrea Pellegrini, che ricopriva ruoli chiave nei comitati interni, il Consiglio ha provveduto a una riorganizzazione degli incarichi. Marcello Gavio è stato nominato componente del, mentreè entrato a far parte del Comitato Sostenibilità. Per quanto riguarda le presidenze, Angelino Alfano assume la guida del Comitato Controllo e Rischi, mentreè stata nominata Presidente del Comitato Sostenibilità.