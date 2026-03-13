Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. ASPI promuove inclusione e collaborazione con sport e terzo settore

(Teleborsa) - Inclusione, collaborazione e responsabilità sono stati i temi al centro dell'incontro "Includere per vincere", promosso da Autostrade per l'Italia alla Casa Paralimpica Italiana, nel cuore di Milano. L'appuntamento ha messo insieme sport, mondo della ricerca, imprese e terzo settore per confrontarsi sui valori dello sport paralimpico e sulle ricadute che questi possono avere nella società e nelle organizzazioni.



Autostrade per l'Italia, come partner dei Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 e dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, ha voluto richiamare l'attenzione sulla necessità di tradurre la cultura dell'inclusione in azioni concrete, non solo nei contesti sportivi ma soprattutto nei processi e nelle pratiche del mondo del lavoro.



Nel corso della mattinata sono stati affrontati temi chiave come la creazione di contesti educativi e sociali accoglienti, la collaborazione strutturata tra imprese e terzo settore e l'adozione di pratiche organizzative che valorizzino la diversità e stimolino fiducia e appartenenza. L'evento ha sottolineato l'importanza di sviluppare culture manageriali in grado di riconoscere e valorizzare le differenze individuali, comprese quelle neurocognitive.



Il ruolo di Autostrade per l'Italia emerge soprattutto nel promuovere iniziative interne ed esterne che vanno oltre la semplice sponsorizzazione dell'evento sportivo, mirando a un impatto sociale duraturo. L'azienda sta attuando progetti e pratiche orientati a favorire la diversità, l'equità e l'inclusione, consolidando la propria immagine come partner che porta lo spirito dei Giochi anche nella vita delle persone e nelle comunità.



L'incontro ha confermato come la partnership con i Giochi Milano Cortina 2026 sia un'occasione per reinterpretare lo sport paralimpico non solo come competizione, ma come modello per la costruzione di società più inclusive e responsabili.

Condividi

```