Allianz, utile operativo record di 17,4 miliardi di euro nel 2025

(Teleborsa) - Allianz
, colosso tedesco attivo nei servizi assicurativi e finanziari, ha comunicato che il volume d'affari totale
è cresciuto a 186,9 miliardi di euro nel 2025
(179,8 miliardi di euro l'anno prima). La crescita interna, che esclude gli effetti della conversione in valuta estera, nonché acquisizioni e dismissioni, è stata solida, attestandosi all'8,1%, sostenuta dalla crescita di tutti i segmenti.
L'utile operativo
ha raggiunto il livello record di 17,4 miliardi di euro (vs 16 miliardi nel 2024), con un incremento dell'8,4%. Il ramo Danni è stato il principale motore della crescita e tutti i segmenti di business hanno superato i punti medi delle previsioni per l'intero anno.
L'utile netto core degli azionisti
è aumentato del 10,9%, attestandosi a 11,1 miliardi di euro. Al netto di un accantonamento fiscale una tantum relativo alla cessione della partecipazione nelle joint venture indiane nel primo trimestre del 2025 e della plusvalenza da dismissione della joint venture UniCredit
nel secondo trimestre del 2025, l'utile netto core degli azionisti è aumentato del 9,3%.
"I risultati record di Allianz per il 2025 dimostrano, ancora una volta, la nostra capacità di operare in modo affidabile, anche in contesti in rapida evoluzione e sempre più divisivi - ha commentato il CEO Oliver Bate
- La solidità delle nostre performance e dei nostri fondamentali va ben oltre la nostra disciplina finanziaria e la nostra resilienza operativa".
Nel 2026
, Allianz punta a un utile operativo di 17,4 miliardi di euro, con una tolleranza di più o meno 1 miliardo di euro.
Il board propone un dividendo
per azione di 17,10 euro (2024: 15,40 euro) per il 2025, con un aumento dell'11,0% rispetto al 2024. Ieri Allianz ha annunciato
un nuovo programma di riacquisto di azioni proprie fino a 2,5 miliardi di euro.