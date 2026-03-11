Banche europee, Barclays resta positiva nonostante timori stagflazione. BPER tra preferite

Barclays

(Teleborsa) -, le, in calo di circa l'11% rispetto a un calo di circa il 7% del mercato più ampio. Lo fa notarein una ricerca sul tema, ritenendo che questo sell-off sia principalmente guidato dal posizionamento e da fattori macroeconomici piuttosto che dal rischio sugli utili, riflettendo l'accresciuta incertezza geopolitica, la crescente volatilità e le prese di profitto in un settore ciclico e ben gestito. L'esposizione diretta al Medio Oriente è limitata (circa l'1% dei prestiti in media) e glidel settore.Secondo gli analisti, i risultati del quarto trimestre del 2025 confermano la resilienza degli utili del settore, con un andamento positivo degli utili per azione (EPS) che continua e ulteriori rialzi del consensus da inizio anno. La generazione di ricavi rimane solida, il controllo dei costi è sostanzialmente intatto e la qualità degli asset regge, lasciando un"Sebbene i rischi macroeconomici siano aumentati,sugli utili - si legge nella ricerca - Dai movimenti di mercato finora osservati, osserviamo un mix di fattori positivi (aspettative di tassi più elevati da parte della BCE, maggiore volatilità a supporto dei ricavi da negoziazione) e negativi (un'inflazione più elevata avrebbe una pressione sui costi, un PIL più basso avrebbe una pressione sugli accantonamenti, una curva dei tassi più piatta non è utile al margine di interesse), il che nel complesso ci porta a ritenere che sia improbabile che l'utile per azione (EPS) subisca variazioni significative in entrambi i casi, allo stato attuale delle cose. Se il conflitto dovesse intensificarsi ulteriormente e/o durare per trimestri o più, l'impatto sugli utili potrebbe potenzialmente diventare più negativo".Barclays evidenzia anche che i: crescita dei ricavi mid-single-digit, continui guadagni di efficienza e RoTE strutturalmente più elevati, spesso high teens o oltre. "Fondamentalmente, questi piani non si basano su ulteriori aumenti dei tassi, ma sul self-help, sulla leva operativa e su un'allocazione disciplinata del capitale", viene sottolineato, ritenendo che anche i bilanci siano nella loro posizione più solida di sempre, con elevati coefficienti CET1, bassi NPL e ampia liquidità che forniscono resilienza all'aumentare dell'incertezza macroeconomica.Il settore ha subito un de-rating significativo, con ledi 9,0x e con uno sconto maggiore rispetto al mercato (37% rispetto alla media di lungo termine del 30%). A meno che non si verifichi un'ulteriore escalation del conflitto in Medio Oriente e conseguenti rischi di stagflazione, che non rappresentano lo scenario di base, Barclays ritiene che gran parte delle cattive notizie sia già presente nel prezzo (soprattutto in termini relativi), mentre il potenziale di rialzo permarrà se i timori macroeconomici si stabilizzeranno. In questo contesto, la banca d'affari preferisce l'esposizione a banche che offrono una combinazione di crescita, credibilità nel self-help e una distribuzione del capitale interessante, pur mantenendo un approccio selettivo data la crescente dispersione tra i titoli. Barclays continua quindi a privilegiare. Se il conflitto dovesse intensificarsi ulteriormente, le seguenti banche sarebbero più resilienti, grazie a un maggiore orientamento al mercato interno, un maggiore indebitamento netto e/o solide franchigie: Lloyds,, BPER, DNB (esposta al petrolio).