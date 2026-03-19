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Banca d'Italia presenta l'iniziativa EuroSteps Walking Challenge

Cammina, apprendi l'educazione finanziaria e fai vincere il tuo Paese

Economia
Banca d'Italia presenta l'iniziativa EuroSteps Walking Challenge
(Teleborsa) - La Banca d’Italia, in collaborazione con la BCE e altre 15 banche centrali dell’Euroarea, lancia l'iniziativa "EuroSteps Walking Challenge", che unisce benessere fisico e consapevolezza finanziaria.

Dal 1° al 30 aprile 2026, i cittadini europei sono invitati a camminare ed acquisire maggiori conoscenze in materia di educazione finanziaria: ad ogni passo si porteranno benefici alla salute e si migliorerà la cultura finanziaria, facendo salire il team del proprio paese in classifica.

Partecipare è semplice: basta scaricare gratuitamente l’app "Walk15", selezionare EuroSteps Walking Challenge, iscriversi al team "Italia" e iniziare a registrare i propri passi.


Più persone partecipano, più passi si accumulano e si fa salire l’Italia in classifica. Nello stesso tempo, l’app lancerà brevi notizie e consigli in materia di educazione finanziaria, dalla prevenzione delle frodi online, all’uso consapevole dei prestiti, dalla pianificazione pensionistica, alle decisioni su risparmio e investimenti. Sarà possibile iscriversi in qualsiasi momento e, a partire dal 1° aprile, si riceveranno due o tre brevi consigli alla settimana. Alcuni messaggi saranno in particolare dedicati alle donne e con un focus sulla "violenza economica".

"Steps to master your money" e "Ogni passo crea valore" sono gli slogan che sintetizzano la doppia missione dell’iniziativa, una sfida che trasforma l’attività fisica, ossia il numero di passi fatti ogni giorno, in una occasione di apprendimento semplice, coinvolgente e accessibile a tutti. Al termine della sfida ogni partecipante riceverà un diploma digitale personalizzato direttamente nell’app e per i cinque concorrenti più attivi, insieme ad altri cinque estratti a sorte, è in palio un premio.

L’iniziativa rientra nell’impegno costante che da anni la Banca d’Italia riserva alla diffusione della cultura economica e finanziaria tra i cittadini di tutte le età e le imprese.



Maggiori informazioni sul contest e sulle attività della Banca in materia di educazione finanziaria sono disponibili sul portale L'economia per tutti.



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