Banca d'Italia presenta l'iniziativa EuroSteps Walking Challenge

(Teleborsa) - La, in collaborazione con ladell’Euroarea, lancia l'iniziativa ", che unisce benessere fisico e consapevolezza finanziaria., i cittadini europei sono invitati aed acquisire maggiori conoscenze in materia di educazione finanziaria:si porterannoe si migliorerà la, facendoin classifica.: basta scaricare gratuitamente, selezionare, iscriversi ale iniziare a registrare i propri passi., più passi si accumulano e. Nello stesso tempo,in materia di, dalla prevenzione delle frodi online, all’uso consapevole dei prestiti, dalla pianificazione pensionistica, alle decisioni su risparmio e investimenti. Sarà possibile iscriversi in qualsiasi momento e, a partire dal 1° aprile, si riceveranno. Alcuni messaggi saranno in particolare dedicati alle donne e con un"Steps to master your money" e "Ogni passo crea valore" sono gli slogan che sintetizzano ladell’iniziativa, una sfida che, ossia il numero di passi fatti ogni giorno,semplice, coinvolgente e accessibile a tutti. Al termine della sfida ogni partecipante riceverà undirettamente nell’app e per i cinque concorrenti più attivi, insieme ad altri cinque estratti a sorte, è in palio un premio.L’iniziativa rientrariserva alla diffusione della cultura economica e finanziaria tra i cittadini di tutte le età e le imprese.Maggiori informazioni sul contest e sulle attività della Banca in materia di educazione finanziaria sono disponibili sul portale L'economia per tutti.