Banca d'Italia presenta l'iniziativa EuroSteps Walking Challenge

(Teleborsa) - La Banca d’Italia
, in collaborazione con la BCE e altre 15 banche centrali
dell’Euroarea, lancia l'iniziativa "EuroSteps Walking Challenge"
, che unisce benessere fisico e consapevolezza finanziaria. Dal 1° al 30 aprile 2026
, i cittadini europei sono invitati a camminare
ed acquisire maggiori conoscenze in materia di educazione finanziaria: ad ogni passo
si porteranno benefici alla salute
e si migliorerà la cultura finanziaria
, facendo salire il team del proprio paese
in classifica.Partecipare è semplice
: basta scaricare gratuitamente l’app "Walk15"
, selezionare EuroSteps Walking Challenge
, iscriversi al team "Italia"
e iniziare a registrare i propri passi.
Più persone partecipano
, più passi si accumulano e si fa salire l’Italia in classifica
. Nello stesso tempo, l’app lancerà brevi notizie e consigli
in materia di educazione finanziaria
, dalla prevenzione delle frodi online, all’uso consapevole dei prestiti, dalla pianificazione pensionistica, alle decisioni su risparmio e investimenti. Sarà possibile iscriversi in qualsiasi momento e, a partire dal 1° aprile, si riceveranno due o tre brevi consigli alla settimana
. Alcuni messaggi saranno in particolare dedicati alle donne e con un focus sulla "violenza economica"
.
"Steps to master your money" e "Ogni passo crea valore" sono gli slogan che sintetizzano la doppia missione
dell’iniziativa, una sfida che trasforma l’attività fisica
, ossia il numero di passi fatti ogni giorno, in una occasione di apprendimento
semplice, coinvolgente e accessibile a tutti. Al termine della sfida ogni partecipante riceverà un diploma digitale personalizzato
direttamente nell’app e per i cinque concorrenti più attivi, insieme ad altri cinque estratti a sorte, è in palio un premio.
L’iniziativa rientra nell’impegno costante che da anni la Banca d’Italia
riserva alla diffusione della cultura economica e finanziaria tra i cittadini di tutte le età e le imprese.
Maggiori informazioni sul contest e sulle attività della Banca in materia di educazione finanziaria sono disponibili sul portale L'economia per tutti.