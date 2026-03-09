Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 20:02
24.639 -0,02%
Dow Jones 20:02
47.150 -0,74%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Piazza Affari: in calo Banca Ifis

(Teleborsa) - Ribasso per l'Istituto con sede a Venezia, che presenta una flessione del 3,16%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banca Ifis, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo della banca tricolore evidenzia un declino dei corsi verso area 21,93 Euro con prima area di resistenza vista a 22,25. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 21,75.

