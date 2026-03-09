Piazza Affari: in calo Banca Ifis

(Teleborsa) - Ribasso per l'Istituto con sede a Venezia
, che presenta una flessione del 3,16%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banca Ifis
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo della banca tricolore
evidenzia un declino dei corsi verso area 21,93 Euro con prima area di resistenza vista a 22,25. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 21,75.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)