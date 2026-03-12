Banca Sella, dall'accordo con BEI 200 milioni per favorire accesso al credito delle mid-cap italiane

(Teleborsa) - La Banca europea per gli investimenti (BEI) e Banca Sella hanno siglato nuovo accordo di garanzia per favorire l’accesso al credito e sostenere gli investimenti delle mid-cap italiane.



L’accordo include una garanzia di risk sharing per un totale di 200 milioni di euro e prevede che BEI possa intervenire fino ad un massimo del 50% del nuovo finanziamento concesso all’azienda. Questo strumento permette di condividere il rischio di credito tra la BEI e Banca Sella, con l’obiettivo di agevolare l'accesso al credito per le imprese.



Grazie all’accordo siglato lo scorso dicembre, Banca Sella può così ampliare le opportunità di finanziamento per le imprese, supportandole sia nei progetti di investimento sia nelle necessità legate al circolante. L’obiettivo è accompagnare le imprese nel loro percorso di crescita e sviluppo, promuovendo la digitalizzazione, l’innovazione e l’implementazione di nuovi processi che migliorino il loro profilo di sostenibilità.



“Il nuovo accordo con Banca Sella rafforza il nostro sostegno alle imprese italiane di media dimensione, un segmento strategico per la competitività e l’innovazione del Paese. Grazie a questo strumento di garanzia, la BEI contribuisce a facilitare l’accesso al credito e a sostenere investimenti in digitalizzazione, transizione verde e crescita sostenibile. Con questa iniziativa confermiamo il nostro impegno ad affiancare il sistema produttivo italiano, supportandolo nel cogliere le sfide e le opportunità della trasformazione industriale ed energetica,” ha dichiarato Gemma Feliciani, Direttrice del Dipartimento Istituzioni Finanziarie della BEI.



“Questa iniziativa riveste una rilevanza significativa, perché mira a consolidare il supporto finanziario destinato alle imprese a media capitalizzazione, segmento cui la nostra banca dedica particolare attenzione” ha dichiarato Giorgio De Donno, Condirettore Generale e Vice CEO di Banca Sella. “Riteniamo fondamentale supportarle nel loro percorso di sviluppo attraverso questo nuovo strumento di finanziamento che rafforza ulteriormente la proficua collaborazione tra Banca Sella e BEI, attiva da diversi anni.”

