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Borsa: Milano apre in ribasso dell'1,17%
Il FTSE MIB avvia la giornata a 44.217,34 punti
In breve
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Finanza
19 marzo 2026 - 09.02
Il Principale indice della Borsa di Milano in sensibile calo dell'1,17%, a quota 44.217,34 in apertura.
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