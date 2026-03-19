Milano 11:23
43.750 -2,22%
Nasdaq 18-mar
24.425 0,00%
Dow Jones 18-mar
46.225 0,00%
Londra 11:24
10.106 -1,93%
Francoforte 11:23
22.959 -2,31%

Borsa: Milano apre in ribasso dell'1,17%

Il FTSE MIB avvia la giornata a 44.217,34 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano apre in ribasso dell'1,17%
Il Principale indice della Borsa di Milano in sensibile calo dell'1,17%, a quota 44.217,34 in apertura.
Condividi
```