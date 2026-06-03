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Borsa: Chiusura negativa per Milano, in ribasso dell'1,07%

Il FTSE MIB termina a 50.038,16 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per Milano, in ribasso dell'1,07%
Seduta in calo per Milano, che retrocede dell'1,07% e chiude a 50.038,16 punti.
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