Milano 17:35
49.579 -0,64%
Nasdaq 17:50
29.844 -0,52%
Dow Jones 17:50
50.622 +0,32%
Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Discesa moderata per Milano, in ribasso dello 0,64%

Il FTSE MIB termina a 49.578,67 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Milano, in ribasso dello 0,64%
Milano porta a casa un calo dello 0,64%, con chiusura a 49.578,67 punti.
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