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Cellnex Telecom scambia in rosso a Madrid

Migliori e peggiori, In breve
Cellnex Telecom scambia in rosso a Madrid
Retrocede molto la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,80%.
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