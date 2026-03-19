Cellnex Telecom scivola in fondo al mercato di Madrid

(Teleborsa) - In forte ribasso la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione , che mostra un -5,8%.



Lo scenario su base settimanale di Cellnex Telecom rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' Ibex 35 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di medio periodo di Cellnex Telecom rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 28,43 Euro, mentre i supporti sono stimati a 27,18. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 29,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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